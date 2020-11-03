Yeşilçam'ın usta ismi Orhan Çoban hayatını kaybetti!
Son dakika haberine göre; Yeşilçam'ın garson rolleriyle tanınan oyuncusu Orhan Çoban, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yeşilçam'da 150'nin üstünde filmde rol alan usta oyuncu Orhan Çoban koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bir haftadır Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 82 yaşındaki oyuncunun Topkapı'da yer alan aile kabristanına defnedileceği ve cenaze töreni düzenlenmeyeceği bildirildi.
ORHAN ÇOBAN KİMDİR?
Türk sinema oyuncusu Orhan Çoban 1935'te Kırıkkale'de doğdu. İstanbul'da, fabrika fazlası ürünleri toplayıp satarak geçinmeye başladı. Mercan arasında züccaciye toptancılarına mal alıp vererek çalışma hayatına devam ederken, kendine yaptırdığı bir siyah, bir beyaz garson kıyafetleriyle sinemamızda garson rollerini canlandırmıştır.
HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Rol aldığı filmlerden bazıları: Cici Kâtibem (1960), Ekmekçi Kadın (1965), Yaprak Dökümü (1967), Turist Ömer Yamyamlar Arasında (1970), Şoför Nebahat (1970), Bir Genç Kızın Romanı (1971), Gerzek Şaban (1980), Üçkâğıtçı (1981), Yedi Bela Hüsnü (1982), Atla Gel Şaban (1984), Şendul Şaban (1985).