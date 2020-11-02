Cadılar Bayramı partisine koronavirüs baskını
Feryal-Kemal Gülman’ın oğlu Aslan Gülman, ailesinin Bebek'teki yalısında arkadaşlarıyla Cadılar Bayramı partisi verdi. Organizasyonda maske ve mesafe kuralına uyulmadığı öğrenilmesinin üzerine partiye polis baskın yaptı.
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Feryal-Kemal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman, önceki gece ailesinin Bebek'teki yalısında Cadılar Bayramı partisi verdi. Koronavirüs olmasına rağmen verilen organizasyonda maske takılmayıp, sosyal mesafeye uyulmadığı öğrenildi.
PARA CEZASI KESİLDİ
İlerleyen dakikalarda polisler yalıya giderek, içeride olan yaklaşık 270 kişiye 930 TL para cezası kesti. Partiye katılanlar ise kapıda bekleyen gazetecileri görüp, yüzlerini saklamaya çalıştı.