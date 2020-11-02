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Cadılar Bayramı partisine koronavirüs baskını

Feryal-Kemal Gülman’ın oğlu Aslan Gülman, ailesinin Bebek'teki yalısında arkadaşlarıyla partisi verdi. Organizasyonda maske ve mesafe kuralına uyulmadığı öğrenilmesinin üzerine partiye polis baskın yaptı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.11.2020
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Cadılar Bayramı partisine koronavirüs baskını

Feryal-Kemal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman, önceki gece ailesinin Bebek'teki yalısında Cadılar Bayramı partisi verdi. Koronavirüs olmasına rağmen verilen organizasyonda maske takılmayıp, sosyal mesafeye uyulmadığı öğrenildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

İlerleyen dakikalarda polisler yalıya giderek, içeride olan yaklaşık 270 kişiye 930 TL para cezası kesti. Partiye katılanlar ise kapıda bekleyen gazetecileri görüp, yüzlerini saklamaya çalıştı.

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