Müge Anlı ile Tatlı Sert'e bir ödül daha

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği'nin düzenlediği Avrasya Kalite Ödülleri'nde Müge Anlı ile Tatlı Sert, "En İyi Haber Programı" ödülüne layık görüldü.

9'NCU KEZ ÖDÜL ALDI

Avrasya Tüketicileri Koruma Derneğinden dokuzuncu kez ödüle layık görülen Anlı, "Ödülümüzü her yıl Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Osman Doğan'dan teslim alıyorduk. Bu sene yaşadığımız küresel pandemiden dolayı Dernek Başkanı Sayın Doğan yayınımıza katılamadı. Bu yüzden ödülü ben takdim etmek zorunda kaldım. Anlı, ödülü izleyicileri adına aldığını söyleyerek teşekkürlerini dile getirdi.

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