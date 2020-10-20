Hakan Taşıyan'dan üzücü haber! Hakan Taşıyan kimdir, kaç yaşında?
Arabesk müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Hakan Taşıyan'ın hastaneye kaldırıldığı iddia ediliyor. Hayranları sevilen isimin sağlık durumunu merak ediyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre, Taşıyan'ın hastaneye kaldırıldığı ve acil organ nakline ihtiyacı olduğu iddia edildi. Hakan Taşıyan kimdir, kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılıyor. Merak edilen detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Hakan Taşıyan kimdir, kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Arabesk müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Hakan Taşıyan'ın hastaneye kaldırıldığı ve acil olarak organ nakline ihtiyacı olduğu iddia ediliyor. Sosyal medyada konuşulan konu hakkında gelecek açıklamalar bekleniyor. İşte, Hakan Taşıyan kimdir, kaç yaşında? Merak edilen detaylar haberimizde...
HAKAN TAŞIYAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Arabesk fantazi müziğinin ünlü ismi Hakan Taşıyan, hastaneye kaldırıldı. Üzücü haber, şarkıcının Twitter hesabından paylaşıldı.
47 yaşındaki Taşıyan'ın sosyal medya hesabından, "Sevgili Dostlarımız, Değerli sanatçımız Hakan Taşıyan bugün itibariyle sağlık sorunları nedeniyle ağır durumdadır. Organ nakline ihtiyacı vardır. Kendisini tekrar aramızda görmek için destek lazım desteklerinizi bekliyoruz" açıklaması yapıldı.
HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?
Hakan Taşıyan, çocukluk yaşlarından itibaren saza ilgi göstermiştir. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasedini piyasaya çıkardı.
Önce İstanbul'da Unkapanı'nda bulunan bazı yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses'i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Taşıyan, ilk kaseti olan 'Hesabım Bitmedi' albümünü piyasaya çıkardı.
1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi 'Sensiz İki Gün' oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı.
1998 tarihinde 'Hesabım Bitmedi' 2001 tarihinde ise, 'Güz Gülleri' dizisinde rol aldı.