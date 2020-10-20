Hakan Taşıyan'dan üzücü haber! Hakan Taşıyan kimdir, kaç yaşında?

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

Hakan Taşıyan, çocukluk yaşlarından itibaren saza ilgi göstermiştir. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasedini piyasaya çıkardı.

Önce İstanbul'da Unkapanı'nda bulunan bazı yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses'i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Taşıyan, ilk kaseti olan 'Hesabım Bitmedi' albümünü piyasaya çıkardı.