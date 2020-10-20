ATV'nin yeni dizisi Maraşlı için geri sayım başladı! Fırtına gibi geliyor...

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Maraşlı'nın çekimleri başladı.

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı, yeni sezonun merakla beklenen yapımı "Maraşlı"nın çekimleri önceki gün başladı. Senaryosunu Ethem Özışık'ın, yönetmenliğini ise "Kudret Sabancı'nın üstlendiği dizi yakında atv ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı'nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar rol alıyor.

MARAŞLI'NIN KONUSU NE?

Dizinin konusu ise şöyle; Özel Kuvvetler'den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

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