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Halil Sezai'nin avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz reddedildi

67 yaşındaki komşusunu darbeden , görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ortaya çıkan yeni görüntülerini mahkemeye sunan avukatları Halil Sezai'nin tutukluluğuna itiraz etmişti. Sezai'nin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

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Giriş Tarihi: 28.09.2020 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020
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Halil Sezai'nin avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz reddedildi

67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesi ile "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin avukatları tutukluluğa itiraz etmişti.

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

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