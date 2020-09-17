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Son dakika: Halil Sezai "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı

Son dakika haberi... Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen şarkıcı Paracıkoğlu, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Tutuklanan Halil Sezai cezaevine götürülecek.

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Giriş Tarihi: 17.09.2020 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020
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Son dakika: Halil Sezai Silahla kasten yaralama suçundan tutuklandı

SON DAKİKA HABERİ: Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Tutuklanan Halil Sezai cezaevine götürülecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil 'nu 'deki evinde gözaltına almıştı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı.

, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmanın dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletildiğini, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından savcılıkça ifadesinin alınacağını bildirmişti.

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Son dakika haberi | Halil Sezai'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı! Utanmadan bakın neler söyledi...

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