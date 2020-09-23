Halil Sezai davasında yeni gelişme! Avukatları tutukluluğuna itiraz etti

Halil Sezai, Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darbettiği gerekçesiyle "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatları, müvekkilleri hakkındaki tutuklama kararına itiraz etti.

TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ EDİLDİ

Anadolu Adalet Sarayına gelen Paracıkoğlu'nun avukatları, tutukluluğa ilişkin itiraz dilekçesini Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sundu.

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı. Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı.

'SİLAHLA KASTEN YARALAMA' GEREKÇESİYLE TUTUKLANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmayı, dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletmiş, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti.

Avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Paracıkoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe "Silahla kasten yaralama" suçundun tutuklanmıştı.