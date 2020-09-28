Fatimiler kimdir, nerede kuruldu? Fatimiler Türk mü, Müslüman mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında uzun süredir tanıtımları yayılan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Fatimiler ise araştırılan konular arasında ilk sırada bulunuyor. Fatimiler veya Fatimi Devleti, Tunus'ta kurulmuştur. Kuruluşundan sonra merkezi Kahire'ye taşınmıştır. Fas, Cezayir, Malta, Libya, Sicilya, Sardinya, Korsika, Mısır, Filistin, Lübnan, Ürdün ve Suriye'de hakimiyet kuran Fatimi Devleti, bu bölgeleri kapsayan geniş sınırlara ulaşmıştır. Fâtımîler Suriye bölgesindeki yerlerini kaybettiler ve buralar 468'de (1075) Selçuklular'ın eline geçti. İşte, Fatimiler kimdir, nerede kuruldu? Fatimiler Türk mü, Müslüman mı? İşte tarihi bilgileri...

FATİMİLER KİMDİR?

Hânedan adını Hz. Fâtıma'dan alır. Kurucuları Hz. Fâtıma ve Hz. Ali yoluyla Hz. Peygamber'in soyundan geldiklerini iddia ederler. Bu iddianın doğruluğu eski ve yeni âlimler arasında tartışma konusu olmuştur.