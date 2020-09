Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir, gerçek ismi nedir? Doğan Bayraktar kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öldü sanılan Sultan'ın oğlu Aslan Aslan Bey'i Doğan Bayraktar canlandıracak. Hem yakışıklılığı hem de Akın Akınözü'ne olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken Doğan Bayraktar günün en çok merak edilen ismi oldu. İşte, Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir, gerçek ismi nedir? Doğan Bayraktar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

HERCAİ DİZİSİ ASLAN ASLANBEY KİMDİR, GERÇEK İSMİ NEDİR?

Doğan Bayraktar 8 Ağustos 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2015 senesinde düzenlenmiş olan Best Model of Turkey yarışmasında Second Runner seçilmişti. İlk oyunculuk tecrübesini Berk Oktay, Murat Serezli, Alican Albayrak ve Fırat Albayram'ın başrollerini paylaştığı Savaşçı dizisinde yaşadı. Bu dizide Astsubay Kıdemli Üstçavuş Selçuk Yenilmez'i canlandırmıştı.

Doğan Bayraktar, Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı Hercai dizisinin üçüncü sezonunda adaleti sağlamak için geri dönen Aslan Aslanbey'i canlandıracak.