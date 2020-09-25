Derya Şensoy ve Kerem Kanık köşe bucak kaçtı!
Uzun süredir aşk yaşayan Sarp Levendoğlu ile Derya Şensoy ilişkilerini sürpriz şekilde sonlandırmıştı. Ayrılıktan kısa süre sonra reklamcı Kerem Kanık ile yeni bir aşka yelken açan Şensoy, önceki akşam Ulus'ta görüntülendi. Derya Şensoy ile Kerem Kanık, birlikte fotoğraf vermemek için gazetecilerden köşe bucak kaçtı.
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Derya Şensoy'un Sarp Levendoğlu ile evliliğe giden ilişkisi sürpriz şekilde ayrılıkla sonlanmıştı. Şensoy, kısa süre sonra reklamcı Kerem Kanık ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı. İkili, birlikte görüntülenmemek için uzun süredir köşe bucak kaçıyordu. Ama sevgililer, önceki akşam Ulus Sunset'te arkadaşlarıyla buluşup eğlendi.
Derya Şensoy ile Kerem Kanık, birlikte fotoğraf vermemek için mekandan ayrı ayrı çıktı.