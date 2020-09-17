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Cemre Kemer CHP'li İBB'ye ateş püskürdü: Hile, hurda, yalan ve usulsüzlük...

Şarkıcı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ’li ’ne ateş püskürdü. Twitter hesabından ’ya yazan Kemer, "Hile hurda çevrilmesine izin veriyorsun. Yalan bir sistem yürütüyorsun. Usulsüzlükle iş bitirildiğini görmüş olduk." diye sitem etti.

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Giriş Tarihi: 17.09.2020
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Cemre Kemer CHP'li İBB'ye ateş püskürdü: Hile, hurda, yalan ve usulsüzlük...

Şarkıcı Cemre Kemer, dün Twitter'dan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ateş püskürdü.

'HİLE HURDA ÇEVRİLMESİNE İZİN VERİYORSUN'

Yönetimin hile ve usulsüzlükle yönetim yaptığını yazan Kemer, Beyaz Masa ekibine şöyle sitem etti: "Hile hurda çevrilmesine izin veriyorsun. Yalan bir sistem yürütüyorsun. Usulsüzlükle iş bitirildiğini görmüş olduk."

Şarkıcının neden bu tepkiyi verdiği ise merak konusu.

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