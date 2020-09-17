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Eser Yenenler adına açılan sahte hesaplar için harekete geçti

Ünlü oyuncu ve sunucu , sosyal medyada kendi adıyla oluşturulan sahte hesaplara savaş açtı. Sahte hesaplardan yapılan paylaşımlar nedeniyle zor duruma düşürüldüğünü belirten ünlü oyuncu, savcılığa başvurarak bu kişilerin bulunup cezalandırılmasını istedi.

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Giriş Tarihi: 17.09.2020
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Eser Yenenler adına açılan sahte hesaplar için harekete geçti

Eser Yenenler, sosyal medyada kendi adına açılan sahte hesaplara savaş açtı. Savcılığa şikayette bulunan Yenenler verdiği dilekçede, ismine açılmış çok sayıda sosyal medya hesabı bulunduğunu ve bu hesaplarda kendisine ait fotoğraf ve bilgilerle, bilgisi ve izni olmadan paylaşımlar yapıldığını belirtti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Savcılığa başvuran ünlü oyuncu, sahte sosyal medya hesaplarından özel hayatının ifşa edildiğini, bu paylaşımlar sebebiyle hakarete ve tehdide maruz kaldığını söyledi. Yenenler, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne de başvurarak sahte adreslere erişimin engellenmesini talep etti.

Dilek YAMAN / SABAH

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