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Ünlü ney sanatçısı Mercan Dede CHP'yi eleştirdi: Güya Atatürkçü zavallılar

’nin Başkanı ’nun açıklamasıyla çileden çıkan ney sanatçısı , “Atatürk'ün kurduğu partide 'Atatürk' diyemeyen il başkanı... Onu koruyan koltuk yapışkanı lider ve bu insanları destekleyerek iktidar olacağını sanan güya Atatürkçü zavallı insanlar ordusu” dedi.

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Giriş Tarihi: 17.09.2020 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
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Ünlü ney sanatçısı Mercan Dede CHP'yi eleştirdi: Güya Atatürkçü zavallılar

Başkanı 'nun geçtiğimiz günlerde yerine demesine dünyaca ünlü ney sanatçısı de tepki gösterdi.

Dede, önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorumla CHP'yi sert bir dille eleştirdi. Ünlü sanatçı, CHP lideri ve Kaftancıoğlu'nun birlikte bir fotoğrafını paylaşarak altına şu yorumu yaptı:

"Atatürk'ün kurduğu partide 'Atatürk' diyemeyen il başkanı... Onu koruyan koltuk yapışkanı lider ve bu insanları destekleyerek iktidar olacağını sanan güya Atatürkçü zavallı insanlar ordusu. Türkiye'deki muhalefetin özeti." (Sabah)

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