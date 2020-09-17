Ünlü ney sanatçısı Mercan Dede CHP'yi eleştirdi: Güya Atatürkçü zavallılar

Dede, önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorumla CHP'yi sert bir dille eleştirdi. Ünlü sanatçı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nun birlikte bir fotoğrafını paylaşarak altına şu yorumu yaptı: