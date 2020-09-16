"Çaycı Hüseyin öldü mü" iddiası yeniden trend oldu! Alpaslan Özmol kimdir, kaç yaşında?

ÇAYÇI HÜSEYİN'İN BOYU

Çaycı Hüseyin boyu 1,40 olarak biliniyor. Ortaokul döneminde boyunun 1.40 olması nedeni ile eğitim hayatını sonlandırdığını belirtmiştir. Diğer aile fertlerinin boylarının normal olduğunu dile getirmiştir. Anne ve babasının boyunun normal olduğunu ablalarının ise boylarının 1.80 civarında olduğunu belirten Özmol cüce değil kısayım, bir çok cüce ile karşılaştım hepsi benden çok daha kısaydı diyerek bir röportaj'da bu konuya açıklık getirmiştir.

Temel ile Dursun İstanbul'da (Kara Hüsnü, Sinema Filmi, 2016)

Hep Yek (Adem, Sinema Filmi, 2015)

Yeşil Deniz (TV Dizisi, 2 Sezon, Kundakçı Bahattin, 2014-2015)

Laz Vampir Tirakula (Damar Osman, Sinema Filmi, 2012)

Çorap Söküğü (Alparslan, TV Dizisi, 2008)

Yalancı Romantik (TV Dizisi, 2 Sezon, 2008-2009)

Pulsar (Hırsız Mecit, TV Dizisi, 2008)

Hakkını Helal Et (Emin, TV Dizisi, 2007)