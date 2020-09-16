Eda Ece iddialara sessiz kaldı

Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ilişkilerini sonlandıran Eda Ece, önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekandaydı. Üç kız arkadaşıyla buluşan oyuncunun keyfi yerindeydi. Çıkışta aracında objektiflere yansıyan Ece, muhabirlerin Buğrahan Tuncer ile ilgili sorularına sessiz kaldı.

Geçtiğimiz haftalarda Eda Ece ile basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'in yollarını ayırdığı iddia edildi. Çift, sosyal medyadan birbirlerini silmesi ve Ece'nin paylaştığı mesaj ise dikkatlerden kaçmamıştı. Daha önce de ilişkilerinde kriz yaşayan ikilinin bu kez ayrıldıkları iddia edilmişti.

Bunun ardından dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla oyuncu, "Evrenin hayatınızdan çıkardığı insanlar için üzülmeyin, Evren, sizin duymadıklarınızı duyar ve sizin yapamadığınız hamleleri yapar" demişti.