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Eda Ece iddialara sessiz kaldı

Oyuncu , önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. 3 arkadaşıyla birlikte arabasında görüntülenen Ece, muhabirlerin ile ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.09.2020 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020
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Eda Ece iddialara sessiz kaldı

Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ilişkilerini sonlandıran Eda Ece, önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekandaydı. Üç kız arkadaşıyla buluşan oyuncunun keyfi yerindeydi. Çıkışta aracında objektiflere yansıyan Ece, muhabirlerin Buğrahan Tuncer ile ilgili sorularına sessiz kaldı.

Geçtiğimiz haftalarda Eda Ece ile basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'in yollarını ayırdığı iddia edildi. Çift, sosyal medyadan birbirlerini silmesi ve Ece'nin paylaştığı mesaj ise dikkatlerden kaçmamıştı. Daha önce de ilişkilerinde kriz yaşayan ikilinin bu kez ayrıldıkları iddia edilmişti.

Bunun ardından dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla oyuncu, "Evrenin hayatınızdan çıkardığı insanlar için üzülmeyin, Evren, sizin duymadıklarınızı duyar ve sizin yapamadığınız hamleleri yapar" demişti.

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