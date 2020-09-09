SİHİRLİ ANNEM KONUSU NEDİR?

2003'te başlayan dizinin klasik bölümlerinde; tatlı bir peri olan Betüş, iki çocuklu ve dul olan Sadık ile evlenir. İkisi de birbirlerini çok sevmektedir. Ancak Betüş'ün annesi Dudu bu evliliğe şiddetle karşı çıkar. Bütün sihirlerini kullanarak onları ayırmaya çalışır. Çünkü Dudu, geçmişte Taci adında birisiyle evlenmiş, ancak Taci kendisini aldatınca insanlara olan güvenini de kaybetmiştir ve Taci'yi köpeğe çevirmiştir. Bu nedenle Dudu, Betüş'ün de aldatılacağını düşünmekte ve onları ayırmaya çalışmaktadır. Ama ne yaparsa yapsın bu evlilik gerçekleşir.

Betüş, Sadık ve onun iki çocuğu Cem ve Ceren ile birlikte mutlu bir yuva kurar. Daha sonra Çilek adında bir periyi evlatlık alırlar. İlk başta Betüş'ün ikiz kardeşi Eda da Betüş'ü kıskandığı için annesine kötü sihirlerinde yardım eder. Daha sonra kendisi de bir fani olan Yavuz ile evlenir. Ve Dudu bu kez iki kızını da kocalarından ayırıp şatoya yanına almak için mücadelesine devam eder. Yaptığı kötü sihirlerin sonucunda sürekli Perihan'dan ceza alır. Betüş'ün karşı komşusu Avni perilerin varlığını bilmektedir ve sürekli onları dürbünle izlemektedir. Bu nedenle eşi Suzan'la sürekli sorunlar yaşar.