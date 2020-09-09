Almeda Abazi ekrana dönmek için şart koştu!
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve geçtiğimiz yıl oğlu Efehan'ı kucağına alan Almeda Abazi, gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Abazi, ekrana dönmek için bazı şartları olduğunu açıkladı.
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Uzun süredir ekrandan uzak olan Almeda Abazi, gelen teklifleri oğlu Efehan'la ilgilenebilmek için ince eleyip, sık dokuduğunu söyledi.
Oyuncu, "Bu yönde birkaç şartım var. Çünkü onu çok fazla yalnız bırakmak istemiyorum. Anne olduktan sonra daha olgun davranmaya başladım. 10 yaş büyüdüğümü hissediyorum" şeklinde konuştu.