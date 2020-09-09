Kapalı Çarşı Vogue’un ‘Umut’ temalı projesine ilham oldu!

2019 yılında tüm Vogue genel yayın yönetmenleri tarafından imzalanmış bir ortak prensip açıklaması olan Vogue Değerler global kampanyasının devamı olarak projelendirilen "Vogue Umut Sayısı" Ağustos - Eylül ayında dünya çapında 26 ülkede hayata geçiyor.

Proje kapsamında oluşturulan portfolyoda, tüm edisyonlardan gelen umut temalı özel çekimler yer alıyor ve edisyonlar diğer ülkelerin çalışmalarından seçtiklerine 'Umut' sayısında yer veriyor. Moda sektörünün dünyaca ünlü duayen gazetecisi Anna Wintour ise editör yazısında, Vogue Türkiye tarafından gerçekleştirilen "Kapalı Çarşı" temalı çalışmaya yer verdi.

Condé Nast dünya çapındaki tüm 26 Vogue baskısının global işbirliği olan gelecek Ağustos/Eylül sayısını Vogue 'Umut' sayısı olarak duyurmuştu. İnisiyatif, dünyanın önceden görülmemiş bir değişimle karşı karşıya olmasından dolayı, iyimserliği ve dayanışmayı yaymak amacıyla tek bir editöryel konu altında tüm baskıların buluşmasından dolayı Vogue'un 128 yıllık tarihinde bir ilki teşkil etmekte.

2020 yılında yaşanan pandemi süreci, iklim krizi ve milyonlarca insanın Black Lives Matter'ı (Siyah Hayatlar Önemlidir) desteklemek amacıyla, polis şiddetini ve sistemik ırkçılığı kınamak için birleşmesi, Vogue'a karşıt bir hikaye anlatma insiyatifi ve her bir Vogue'un yerel merceğinden gelen yaratıcı çalışmalar ile dünya çapında 245 milyon Vogue okuyucusu ve topluluklar için umut dolu bir geleceği ifade etme ilhamı verdi. 26 "Vogue Umut" baskısı Ağustos- Eylül aylarında 19 dilde piyasaya çıktı.

Projenin bir parçası olarak, tüm Vogue genel yayın yönetmenleri, kendileri için konunun ne anlama geldiğini temsil eden fotoğraf, sanat eseri ve röportajlardan oluşan bir portfolyo ile katkıda bulundu. Tüm edisyonlar portfolyoda yer alan çekimlerden seçtiklerine dergilerinin Eylül sayılarında yer verdiler.

KAPALIÇARŞI VOGUE DEĞERLERİYLE ÖRTÜŞÜYOR...

Vogue Türkiye, proje için Kapalı Çarşı temalı bir çalışma yaparak, Kapalı Çarşı'nın asırlardır dimdik ayakta duran tarihini ve işlevselliğini "Umut" teması ile bağdaştırdı. Vogue Amerika Genel Yayın Yönetmeni ve Condé Nast Yaratıcı Direktörü moda sektörünün dünyaca ünlü duayen gazetecisi Anna Wintour kendi edisyonunda Vogue Türkiye tarafından yaratılan çalışmayı kullanarak Kapalı Çarşı'nın dünyada "Umut" temasına ilham vermesine önayak oldu.

Vogue Türkiye editörleri Vogue tarafından gerçekleştirilen bu projede Kapalı Çarşı temasını kullanma kararlarını şu şekilde ifade ettiler:

"Eylül sayısında tüm Vogue edisyonlarında yer alacak "umut" temalı global portfolyo çekimi için Vogue Türkiye olarak Kapalıçarşı'nın çatılarında çekim yaptık. Kapalıçarşı, bir kültürel sembol olmasının yanı sıra yüzyıllardır yaşattığı zanaati ve kapsayıcılığıyla Vogue değerleriyle ziyadesiyle örtüşüyor. Çatıların altında böylesi değerleri yaşatan yüksek nabızlı bir hayat varken, üzerinde umut telkin eden ikonik bir İstanbul silueti, gökyüzü, nefes var… Bu kontrastı "fazlasıyla İstanbul" bulduğumuz için bunu yansıtmak istedik."