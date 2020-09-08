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Sihirli Annem dizisinin Ceren'i Gizem Güven dün evlenmişti! Nazar değdi...

Sihirli Annem dizisinin Ceren'i Gizem Güven, dün arkadaşlarının katıldığı bir törenle dünyaevine girdi. Geçtiğimiz hafta kına gecesi yapan Güven, futbolcu Caner Turp ile nikah masasına oturdu. Güven'i Sihirli Annem ve Selena dizisindeki rol arkadaşları yalnız bırakmadı. Nikah töreni öncesi muhabirlere açıklamada bulunan Gizem Güven, "Bugün çok aksilikler oldu. Buna da nazar diyelim. Düğün olmayacak, düşünmüyoruz." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 08.09.2020 08:56 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 08:58
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Sihirli Annem dizisinin Ceren'i Gizem Güven dün evlenmişti! Nazar değdi...


Bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinin oyuncusu Gizem Güven, futbolcu Caner Turp ile dünya evine girdi. Kadıköy bir otelde düzenlenen törenle evlenen çift keyifli halleriyle dikkat çekti.

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Sihirli Annem dizisinin Ceren'i Gizem Güven dün evlenmişti! Nazar değdi...

Nikah töreni öncesi muhabirlere açıklamada bulunan Gizem Güven, "Çok heyecanlıyız. Corona virüs salgınından dolayı sadece nikahımız olacak." dedi.

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Sihirli Annem dizisinin Ceren'i Gizem Güven dün evlenmişti! Nazar değdi...

Güven, "Bugün çok aksilikler oldu. Buna da nazar diyelim. Düğün olmayacak, düşünmüyoruz." açıklamasında bulundu.
Oyuncu, "Bugün sadece arkadaşlarım geldi. Bekarlığa veda gibi oldu ve beni yalnız bırakmadılar. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz" dedi.

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Sihirli Annem dizisinin Ceren'i Gizem Güven dün evlenmişti! Nazar değdi...

1994 doğumlu olan oyuncu Gizem Güven mutluluğunu Instagram'dan takipçileri ile paylaştı.

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Sihirli Annem dizisinin Ceren'i Gizem Güven dün evlenmişti! Nazar değdi...

Gizem Güven'in dünyaevine girdiği Caner Turp, Siverek Belediyespor takımında futbol oynuyor.