Sihirli Annem dizisinin Ceren'i Gizem Güven dün evlenmişti! Nazar değdi...

Güven, "Bugün çok aksilikler oldu. Buna da nazar diyelim. Düğün olmayacak, düşünmüyoruz." açıklamasında bulundu.

Oyuncu, "Bugün sadece arkadaşlarım geldi. Bekarlığa veda gibi oldu ve beni yalnız bırakmadılar. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz" dedi.



