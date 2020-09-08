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Sihirli Annem dizisinin Ceren'i Gizem Güven dün evlenmişti! Nazar değdi...
Sihirli Annem dizisinin Ceren'i Gizem Güven, dün arkadaşlarının katıldığı bir törenle dünyaevine girdi. Geçtiğimiz hafta kına gecesi yapan Güven, futbolcu Caner Turp ile nikah masasına oturdu. Güven'i Sihirli Annem ve Selena dizisindeki rol arkadaşları yalnız bırakmadı. Nikah töreni öncesi muhabirlere açıklamada bulunan Gizem Güven, "Bugün çok aksilikler oldu. Buna da nazar diyelim. Düğün olmayacak, düşünmüyoruz." açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 08.09.2020 08:56 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 08:58
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