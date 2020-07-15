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Deniz Bulutsuz’u darp eden Ozan Güven 21 Ocak’ta hesap verecek

Sevgilisi ’u darp ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan , 2021 günü hakim karşısına çıkacak. Mahkeme, Ozan Güven’in müşteki olduğu ve uzlaşma bürosuna gönderilen dosyanın sonucunun beklenmesini istedi. Sabah’tan ’ın haberinin detayları…

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Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
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Deniz Bulutsuz’u darp eden Ozan Güven 21 Ocak’ta hesap verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ünlü oyuncu 'in kendisini darp ettiği ileri sürerek şikayetçi olan 'un ihbarı sonrası başlatılan soruşturma tamamlanmış, Güven hakkında dava açılmıştı.

Hazırlanan iddianamede Ozan Güven'in 'Cebir tehdit veya kişiyi hürriyetinden Yoksun kılma kasten yaralama hakaret' suçlarından 13,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Dava, 58. gönderilmişti.

21 OCAK'TA GÖRÜLECEK

Mahkeme, geçtiğimiz günlerde davayı kabul ederek tarafların müdahil olduğu dosyanın 2021 günü görülmesine karar verdi.

Ünlü oyuncu Güven ve Bulutsuz 21 Ocak günü hakim karşısına çıkacak. Mahkeme, Ozan Güven'in müşteki olduğu ve uzlaşma bürosuna gönderilen dosyanın sonucunun beklenmesini istedi. (Dilek Yaman/ Sabah)

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