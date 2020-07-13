Son dakika: Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven için istenen ceza belli oldu

İddianame İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ozan Güven'in de şikayetçi olduğu Deniz Bulutsuz hakkındaki soruşturmada ise Başsavcılık suçun basit yaralama olduğunu belirterek dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderildi.