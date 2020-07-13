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Haberler Magazin Haberleri Son dakika: Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven için istenen ceza belli oldu

Son dakika: Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven için istenen ceza belli oldu

Son dakika haberi.. Oyuncu hakkında kız arkadaşı 'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Güven'in 'hakaret', 'kasten yaralama' ile 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 13,5 yıla kadar cezalandırılması istendi. Savcılık, Deniz Bulutsuz'un şüpheli olduğu dosyanın, eyleminin basit yaralama kapsamında kalması nedeniyle uzlaştırmaya gönderilmesine karar verdi.

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Giriş Tarihi: 13.07.2020 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020
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İddianame tamamlandı! İşte Ozan Güven için istenen ceza!

Oyuncu Ozan Güven hakkında kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianame tamamlandı! İşte Ozan Güven için istenen ceza!

Ozan Güven hakkında, "hakaret", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"ve "kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 8 aydan, 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianame tamamlandı! İşte Ozan Güven için istenen ceza!

DOSYA UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GÖNDERİLDİ
Güven'in hakaret, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama suçlarından cezalandırılması istendi.

İddianame tamamlandı! İşte Ozan Güven için istenen ceza!

İddianame İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ozan Güven'in de şikayetçi olduğu Deniz Bulutsuz hakkındaki soruşturmada ise Başsavcılık suçun basit yaralama olduğunu belirterek dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderildi.

İddianame tamamlandı! İşte Ozan Güven için istenen ceza!
İddianame tamamlandı! İşte Ozan Güven için istenen ceza!
İddianame tamamlandı! İşte Ozan Güven için istenen ceza!

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