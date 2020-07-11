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Ozan Güven'in darbettiği Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları dehşete düşürdü!
Yaklaşık 6 aydır ilişki yaşayan Ozan Güven - Deniz Bulutsuz aşkı olaylı şekilde bitti. Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddetin yankıları sürerken olaylı geceye dair yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Güven ve Bulutsuz karşılıklı darp raporu alarak birbirinden şikayetçi olurken Deniz Bulutsuz'un ortaya çıkan yeni fotoğrafları yaşanan vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 11.07.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 10:23
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