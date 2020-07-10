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Oyuncu Wilma Elles'ten eski eşi Kerem Göğüş'e dava!

Oyuncu Willma Elles, 2 çocuğunun babası 'ten geçtiğimiz yıl ayrılmış, çift çocukların nafakası konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak Elles, nafaka alamadığı gerekçesiyle eski eşi Kerem Göğüş’le mahkemelik oldu.

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Giriş Tarihi: 10.07.2020 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020
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Oyuncu Wilma Elles'ten eski eşi Kerem Göğüş'e dava!

Oyuncu Wilma Elles, geçen yıl ayrıldığı ikiz çocuklarının babası Kerem Göğüş'le mahkemelik oldu.

İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Wilma Elles, çocuklarına tek başına baktığını ve Göğüş'ün kendilerine yardımda bulunmadığını iddia etti. Mahkemeye sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Wilma Elles ile Kerem Göğüş, 24 Aralık 2014'te bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşmeye göre Göğüş, her bir çocuk için 770 Euro ödemeyi kabul etmiştir. Ancak çocuklarına herhangi bir yardımda bulunmamıştır."

Nafakanın ödenmesi için Göğüş'e geçen yıl noterden ihtarname gönderdiklerini dava dilekçesinde belirten Elles'in avukatı, "Kerem Göğüş'ün gayrimenkulleri vardır. Ayrıca kira gelirleri bulunmaktadır. Ekonomik durumu göz önünde bulundurularak nafaka bağlanmasını talep ediyoruz" dedi.

ATV CANLI YAYIN

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