Oflu Hoca'nın Şifresi 2 konusu nedir? Oflu Hoca Trakya'da oyuncuları kimler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Komedi tarzında olan Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filmi izleyicilere keyifli anlar yaşatacağa benziyor. Bu akşam ekranlara gelecek komedi filmi Oflu Hoca Trakya'danın oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Peki, Oflu Hoca'nın Şifresi 2 konusu nedir? Oflu Hoca Trakya'da oyuncuları kimler? Merak edilen detaylar haberimizde...

OFLU HOCA'NIIN ŞİFRESİ 2 KONUSU

Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu'ya çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem parasını kaybetmiştir. Tekrar başkan olmanın yollarını ararken zengin müteahhit İdris, oğlu Şaban'a Nur'u ister. Ahmet kendini kurtarmak için hemen kabul eder. Durumu öğrenen Kadir ve Oflu, Nur'u kaçırmaya karar verirler. Ama Nur'u kaçırırken yanlışlıkla Ahmet'in halasını kaçırırlar. Hala, Ali Osman'a evvelden beri aşıktır, onunla evlenmek ister. Ama Ali Osman bu durumu istememektedir. Hala, Ali Osman'ı ikna ederse Arsin'deki arsaları Ahmet'in üstüne yapacağını söyler. Teklifi duyan Ahmet hemen çark eder, Oflu'ya babasını bu evliliğe ikna ederse Nur'u Kadir'e vereceğini söyler. Ama aklında başka bir plan vardır.

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ 2 NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Oflu Hoca'nın çekimleri Trabzon'da gerçekleşmiştir.

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ 2 OYUNCULARI

Çetin Altay – Oflu Hoca

Ahmet Varlı – Müteahhit Ahmet

Köksal Engür – Ali Osman

Başak Daşman – Ümmiye

Nihan Büyükağaç – Asiye

Mehtap Bayri – Meryem

Eser Eyüboğlu – Kadir

Cem Atik – Muhabir

İsrafil Köse – Manav

Buket Dereoğlu – Moderatör

Ayşegül Günay – Şehriye

Seymen Aydın

Furuzan Asena Ongun

Yusuf Güney