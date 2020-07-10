Oflu Hoca'nın Şifresi 2 konusu nedir? Oflu Hoca Trakya'da oyuncuları kimler?
Oflu Hoca'nın Şifresi 2 konusu nedir? Dizilerin koronavirüs arası nedeniyle kanallar yayın akışlarını yerli ve yabancı yapımlarla zenginleştiriyor. Bu akşam ekranlara gelecek komedi filmi Oflu Hoca Trakya'danın oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Peki, Oflu Hoca'nın Şifresi 2 konusu nedir? Oflu Hoca Trakya'da oyuncuları kimler? Merak edilen detaylar haberimizde...
Oflu Hoca'nın Şifresi 2 konusu nedir? Oflu Hoca Trakya'da oyuncuları kimler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Komedi tarzında olan Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filmi izleyicilere keyifli anlar yaşatacağa benziyor. Bu akşam ekranlara gelecek komedi filmi Oflu Hoca Trakya'danın oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Peki, Oflu Hoca'nın Şifresi 2 konusu nedir? Oflu Hoca Trakya'da oyuncuları kimler? Merak edilen detaylar haberimizde...
OFLU HOCA'NIIN ŞİFRESİ 2 KONUSU
Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu'ya çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem parasını kaybetmiştir. Tekrar başkan olmanın yollarını ararken zengin müteahhit İdris, oğlu Şaban'a Nur'u ister. Ahmet kendini kurtarmak için hemen kabul eder. Durumu öğrenen Kadir ve Oflu, Nur'u kaçırmaya karar verirler. Ama Nur'u kaçırırken yanlışlıkla Ahmet'in halasını kaçırırlar. Hala, Ali Osman'a evvelden beri aşıktır, onunla evlenmek ister. Ama Ali Osman bu durumu istememektedir. Hala, Ali Osman'ı ikna ederse Arsin'deki arsaları Ahmet'in üstüne yapacağını söyler. Teklifi duyan Ahmet hemen çark eder, Oflu'ya babasını bu evliliğe ikna ederse Nur'u Kadir'e vereceğini söyler. Ama aklında başka bir plan vardır.
OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ 2 NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?
Oflu Hoca'nın çekimleri Trabzon'da gerçekleşmiştir.
OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ 2 OYUNCULARI
Çetin Altay – Oflu Hoca
Ahmet Varlı – Müteahhit Ahmet
Köksal Engür – Ali Osman
Başak Daşman – Ümmiye
Nihan Büyükağaç – Asiye
Mehtap Bayri – Meryem
Eser Eyüboğlu – Kadir
Cem Atik – Muhabir
İsrafil Köse – Manav
Buket Dereoğlu – Moderatör
Ayşegül Günay – Şehriye
Seymen Aydın
Furuzan Asena Ongun
Yusuf Güney
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