9 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020'de finale sayılı günler kala yarı final heyecanı yaşanmaya başladı. Artık seri eleme formatına geçilen yarışma programında dokunulmazlığı kimin kazanacağı merak ediliyor. Peki, 9 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Merak edilen detaylar haberimizde...

9 TEMMUZ PERŞEMBE SURVIVOR 2020 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kazanan isim Berkan olurken, eleme adayı olarak Cemal Can'ın adını söyledi..

Sıralama oyununda:

Barış parkuru 1 dakika 21 saniyede tamamladı.

Elif, parkuru 1 dakika 7 saniyede tamamladı.

Yasin, parkuru 1 dakika 4 saniyede tamamladı.

Berkan, parkuru 1 dakika 3 saniyede tamamladı.

Cemal Can, parkuru 1 dakika 2 saniyede tamamladı.

ÖN ELEME OYUNUNDA ELİF VE BARIŞ MÜCADELESİNİ KİM KAZANDI?

Barış ve Elif Survivor 2020'de dokunulmazlık oyunundan önce ön eleme oyununda karşı karşıya geldi. Elif ve Barış'ın mücadelesinde 2-0 skor ile kazanan Barış oldu ve böylece Cemal Can ile rakip olarak çıkması gerekti. Elif ise dokunulmazlığı kaybeden ilk isim oldu.

İLK YARI FİNAL MÜCADELESİNDE KİMLER KARŞI KARŞIYA GELDİ?

Berkan ve Yasin'in karşılaştığı parkurda, mücadelenin kazananı 3-0 skor ile Berkan oldu.

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