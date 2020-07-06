Ünlü oyuncu Umut Oğuz’un özel hastane isyanı! Hayatının şokunu yaşadı
Ünlü oyuncu Umut Oğuz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla özel hastanelere isyan etti. 38 derece ateşi olan eşini hiçbir hastanenin kabul etmediğini söyleyen Oğuz, yaşadığı skandalı takipçileriyle paylaştı. Eşinin özel hastane tarafından kabul edilmediğini dile getiren Oğuz, Başakşehir Şehir Hastanesi’ne gittiklerini ve çok iyi bir hizmet aldığını belirtti.
Ünlü oyuncu Umut Oğuz özel hastanede nedeniyle yaşadığı sağlık skandalını sosyal medya hesabında paylaştı.
Özel sağlık sigortası bulunan Umut Oğuz, eşinin rahatsızlanması üzerine ambulans çağırdığını ve gelen ambulansın hastanenin kabul etmemesi nedeniyle 45 dakika boyunca hastaneye götürmediğini söyledi. Eşinin koronavirüs salgını olmadığını belirtmesine rağmen hastaneye kabu edilmediklerini belirten Oğuz, "Birçok özel hastaneyi arattık fakat kimse kabul etmedi" dedi.
38 DERECE ATEŞLE BEKLETTİLER
Umut Oğuz sözlerine şöyle devam etti:
"38 derece ateşi olmasına rağmen hiçbir özel hastane kabul etmedi. Biz de Başakşehir Şehir Hastanesi'ne gittik. Hemen aldılar çoğu özel hastaneden daha iyi bir hizmet aldık. Ambulans bize götüremeyiz dedi ben özel aracımla götürmek zorunda kaldım. Sağlık sigortası şirketleri böyle bir dönemde pandemiyi bahane edip işgüzarlık ediyor olabilir mi? Burada bir sistem sorunu mu var? Ambulans bir hastaneyi hedef görerek çıkamıyor mu? Ben de Şehir Hastanelerine ön yargılıydım. Şuan özür diliyorum. Muhteşem bir hastane, muhteşem bir hizmetle bugün biz tedavi olduk. Oğuz '45 dakika ambulansta bekletmek nedir?, Eşimin durumu ağırlaşsaydı bunun hesabını kim verecekti ? diyerek serzenişte bulundu.
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