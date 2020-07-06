Usta şarkıcı Alpay: CHP kendi seçmenine bile sahip çıkmıyor!

KADINA ŞİDDET GÖSTEREN İNSAN DEĞİLDİR

* Son günlerde kadına şiddet haberlerine sık sık rastlıyoruz...

Kadına şiddet gösteren insan değildir. Ben uzun yıllar karate yapmış biriyim. Eğer yolda kadına veya çocuğa şiddet yapanı görürsem hiç acımam, çok kötü yaparım. Kadına şiddet uygulayan insanları asla affetmemeliyiz, kim olursa olsun. Kim ki 'Ben güçlüyüm' deyip kadına el kaldırırsa, o dünyanın en aşağılık insanıdır. Erkek konum olarak güçlü diye kadına vuramaz, ona eziyet edemez. Onlara dokunan elleri kırmak gerekiyor. Acımamalıyız bunu yapan erkeklere. Mahkemeler kadına, çocuğa ve hayvanlara şiddet gösterenleri en ağır şekilde cezalandırılmalı.

MÜZİK BENİM HAYATIM YAŞAMA SEVİNCİM

* Müzikte 50 yılı geride bıraktınız. Neler hissediyorsunuz dönüp o yıllara baktığınızda?

1960'larda başladım. Çok tesadüf oldu. Futbol oynuyordum, hatta milli takıma seçilmiştim ama müziği seçtim. Yabancı şarkılar söyleyerek başladım. Konser vermiyordum ama şarkılarım listelerde bir numaraydı. 'Esrarengiz şarkıcı' olarak biliniyordum. Uzun süre benim kim olduğumu araştırdı basın. Basına çıkmak istemediğim için kaçıyordum hep. Zorla ikna ettiler konser vermek için beni. İlk konserimi Ankara'daki Büyük Sinema'da verdim, salon hınca hınç doluydu. Ardından büyük şehirlerde konserler vermeye başladım. Sonra hep sahnelerdeyim. Müzik hayatım, yaşama sevincim. Sahneye çıkmadığımda motivasyonum düşüyor.