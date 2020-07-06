Deniz Akkaya koronavirüs salgınını fırsata çevirdi! Satışa çıkardı
Deniz Akkaya, kendi adını taşıyan markası altında maske üretimine başladı. Akkaya sosyal medyadan tanıttığı maskeler için Amerika’dan bile sipariş aldı. Şarkıcı Arto da ünlü modelin maskesiyle Miami’den fotoğraf paylaştı.
Ünlü manken Deniz Akkaya, pandemi dönemini fırsata çevirmek için düğmeye bastı. Kendi adını taşıyan markası altında, tasarım maske koleksiyonu çıkarttı. Deniz Akkaya, daha sonra da kendi maskeleriyle pozlar verip sosyal medyada reklam yaptı.
Birbirinden renkli maskeleri internetten satışa çıkaran 42'lik model, Amerika'dan bile sipariş aldı. Şarkıcı Arto da Akkaya'nın tasarladığı maskeyle dün Miami'den fotoğraf paylaştı. Arto, "Deniz Akkaya maskeleri Miami'de hayat kurtarıyor. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.
TANESİ 29 LİRA
Ünlü model, özel tasarım maskenin tanesini 29 liradan satıyor. Toplu siparişte indirim yapıyor. Ayrıca müşterinin isteği tasarımları da maskeye bastırıyor...
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