Masterchef yeni sezon ne zaman başlayacak? Masterchef yarışmacıları belli oldu mu?
Masterchef yeni sezon ne zaman başlayacak? TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışma programı Masterchef Türkiye'nin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Somer Sivrioğlui, Danilo ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışma programı için başvuru süreci sonlandı. Peki, Masterchef yeni sezon ne zaman başlayacak? Masterchef yarışmacıları belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Masterchef yeni sezon ne zaman başlayacak? Masterchef yarışmacıları belli oldu mu? Sorularının cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlui, Danilo ve Mehmet Yalçınkaya'nın yer aldığı yarışma programına başvuru süreci sonlandı. Acun Ilıcalı, Masterchef'e başvurunun bütün senelerden fazla olduğunu açıkladı. Peki, Masterchef yeni sezon ne zaman başlayacak? Masterchef yarışmacıları belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLIYOR?
MasterChef Türkiye için geri sayım başladı. TV8 ekranlarının herkes tarafından büyük bir beğeni ve ilgiyle takip edilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de yeni sezon için hazırlıklar sürüyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de bu yıl yine rekabet ve heyecan dolu bir sezon yaşanacak. Dünya mutfağını en iyi tanıtan ve anlatan yarışmalar arasında yer alan MasterChef'te bu yıl birbirinden yetenekli yarışmacılar, hem kendilerini geliştirip hem de yarışmanın en iyisi olabilmek adına boy gösterecek. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yapacağı MasterChef Türkiye çok yakında TV8 ekranlarında sizlerle olacak!
GEÇTİĞİMİZ SEZONUN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
MasterChef'te son 5 yarışması arasına Batuhan, Ekin, Güzide, Alican ve Cemre kalmıştı. MasterChef'in 5.'si Batuhan olurken, final haftasında ilk elenen ise Ekin oldu. Yarı finalde ise Cemre, Alican ve Güzide yarıştı. Final haftasına kalan yarışmacılar arasında profesyonel şef olmayan tek yarışmacı Güzide Mertcan, 28 Aralık Cumartesi yayınlanan son bölümde elendi. MasterChef 2019 büyük finale ise Cemre ve Alican kaldı.
MasterChef Türkiye'de Alican Sabunsoy ve Cemre Uyanık finale kalmayı başardı. MasterChef'i Cemre kazandı.
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