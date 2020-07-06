Survivor 2020 finali ne zaman? Survivor finali nerede olacak? Sorularının cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2020'de final haftasının yaklaşmasıyla birlikte heyecan seviyesi doruklara çıkıyor. 6 yarışmacının kaldığı haftalarda sona kalmak için kıyasıya mücadele yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışma programı Survivor 2020 finalinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Peki, Survivor 2020 finali ne zaman? Survivor finali nerede olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Şubat ayında yeni sezonuna başlayan ve özellikle pandemi sürecinde zamanının çoğunluğunu evde geçiren kişileri erkan başına kilitleyen Survivor'da final için geri sayım başladı. Son 7 yarışmacının mücadele ettiği yarışmada heyecan ve gerilim giderek artmaya başladı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama programına konuk olan Acun Ilıcalı final tarihini açıkladı. Acun Ilıcalı Survivor 2020 finalinin 13-14 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını dile getirdi.

Ilıcalı konuşmasında: "Final İstanbul'da olacak ancak yeri henüz tam belli değil. Görüşmelerimiz devam ediyor, bir yer bakıyoruz. Eğer olursa Survivor finali çok enteresan bir yerde yapılacak" Finale sadece eski yarışmacılar ile 'Survivor 2020' yarışmacılarının aileleri katılacak. Ailelere 4 kişilik kontenjan versek herhalde yine 100 kişi olacak" ifadelerine yer verdi.

SURVİVOR FİNAL ÖDÜLÜ 2020 NE OLACAK?

13-14 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak Survivor 2020 final ödülü henüz belirlenmedi. Geçtiğimiz senenin final ödülü 500 bin TL olarak belirlenmişti. Bu yıl da final ödülünün 500 bi TL civarında olması bekleniyor.