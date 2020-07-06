6 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Sorularının cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışma programı Survivor 2020'de heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Final haftalarının yaklaşması nedeniyle artık rekabet üst seviyeye çıkmış durumda. Bu akşam oynan dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 6 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 3. eleme adayı kim oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...

SURVİVOR 6 TEMMUZ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kazanan isim henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizin içine eklenecektir.

SURVİVOR 5 TEMMUZ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı dokunulmazlık oyununda bu sefer farklı bir durum yaşandı. Son 4 dokunulmazlık oyununda da dokunulmazlığı kazanan ve geçen haftaki 3 eleme adayını belirleyen Sercan dün akşamki dokunulmazlık oyununda erken elendi ve dokunulmazlık oyununun finali Cemal Can ve Barış arasında yapıldı. Ve 5 Temmuz Survivor dokunulmazlık oyununun kazananı CEMAL CAN oldu.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da Cumartesi günü haftanın ilk eleme adayı bireysel dokunulmazlığı kazanan Sercan tarafından belirlendi. Sercan geçen haftaki stratejimi uygulamayı düşünüyorum diyerek ilk eleme adayı olarak BERKAN'ın ismini verdi.

Dün akşam ise haftanın 2. eleme adayı dokunulmazlığı kazanan Cemal Can tarafından belirlendi. Cemal Can, "Limitlerimi en çok zorlayan ismi söylemek istiyorum. Ona teşekkür etmek istiyorum. Onun sayesinde kendimdeki gücü bulabildim. O yüzden Sercan demek istiyorum" dedi. Böylece 2. eleme adayı SERCAN oldu.