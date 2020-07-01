Survivor bugün neden yok? 1 Temmuz Survivor bugün var mı, yeni bölüm ne zaman?
Survivor bugün neden yok? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam yayın akışında yer almıyor. Yarışmanın hayranları Survivor'ın yeni bölümünün neden yayınlanmadığını merak ediyor. Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam ekranlarda olacak. Peki, Survivor bugün neden yok? 1 Temmuz Survivor bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...
Survivor bugün neden yok? 1 Temmuz Survivor bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Hayranları TV8 ekranlarında Doğduğun Ev Kaderindir dizinin yayınlanması sonrasında Survivor 2020'nin neden olmadığı sorusunun cevabını merak ediyor. Acun Ilıcalı dün akşam yayınlanan bölümde bu sorunun cevabını vermişti. Peki, Survivor bugün neden yok? 1 Temmuz Survivor bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...
SURVİVOR NEDEN YOK?
Survivor'ın yeni bölümünün bu akşam neden olmadığı ile ilgili resmi bir açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Acun Ilıcalı, koronavirüs tedbirleri nedeniyle çekimlerine ara verilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sezon finali bölümünün bu akşam yayınlanacağını bu nedenle de Survivor'ın yayınlanmayacağını açıkladı.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Survivor pandemi sürecinde haftanın her günü ekranlarda oluyor. Bu akşamın ardından Survivor finaline kadar yarışmanın yine haftanın her günü saat 20.00'de TV8 ekranlarında olması bekleniyor. Survivor yeni bölümü de 2 Temmuz Perşembe yani yarın akşam ekranlarda olacak.
TV8 YAYIN AKIŞI - 1 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Doğduğun Ev Kaderindir
12:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
16:30 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir / Sezon Finali
00:15 Doya Doya Moda
01:30 Doğduğun Ev Kaderindir
03:30 Survivor Panorama
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