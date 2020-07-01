Survivor 2020 neden yok? Survivor yeni bölüm bu akşam yok mu? 1 Temmuz TV8 yayın akışı...

Survivor yeni bölüm bu akşam yok mu? Survivor 2020 neden yok? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020, bu akşam yayın akışında yer almıyor. Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir sezon finaliyle ekranlara gelecek. Survivor 2020'nin bu akşam yayın akışında neden yer almadığı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Survivor yeni bölüm bu akşam yok mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

SURVİVOR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM NEDEN YOK?

TV8 ekranlarında Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinin yeni bölümü ekranlara gelecek. Survivor 2020'nin Perşembe akşamı yeniden ekranlarda olması bekleniyor.

1 TEMMUZ TV8 YAYIN AKIŞI

Survivor Ekstra

Saat: 00:15 - 01:30 (75 dakika)

Tür: Sohbet

Özet: Ünlüler ve Gönüllüler adasından çok özel görüntüler ve değerlendirmeler...

Doya Doya Moda

Saat: 01:30 - 03:30 (120 dakika)

Tür: Moda Programı

Özet: Kilolu olabilirim ama modayı da en iyi ben bilirim!

Doğduğun Ev Kaderindir

Saat: 03:30 - 06:00 (150 dakika)

Tür: Dram

Özet: Tesadüfler sonucu yolları kesişen Zeynep ve Mehdi, geçmişin karanlık sayfaları arasında kendi geleceklerini arıyor.

Oynat Bakalım

Saat: 06:00 - 07:00 (60 dakika)

Tür: Eğlence Programı

Özet: Birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar...

Seda Sayan İle Yemekteyiz

Saat: 07:00 - 10:00 (180 dakika)

Tür: Yarışma

Özet: Yemek nasıl yapılır? Misafir nasıl ağırlanır? Hepsi Seda Sayan ile Yemekteyiz'de.

Doğduğun Ev Kaderindir

Saat: 10:00 - 12:30 (150 dakika)

Tür: Dram

Özet: Tesadüfler sonucu yolları kesişen Zeynep ve Mehdi, geçmişin karanlık sayfaları arasında kendi geleceklerini arıyor.

Doya Doya Moda

Saat: 12:30 - 16:30 (240 dakika)

Tür: Moda Programı

Özet: Kilolu olabilirim ama modayı da en iyi ben bilirim!

Survivor Panorama 2020

Saat: 16:30 - 20:00 (210 dakika)

Tür: Sohbet

Özet: Survivor 2020'ye ilişkin çarpıcı ve çok özel görüntüler...

Doğduğun Ev Kaderindir

Saat: 20:00 - 00:15 (255 dakika)

Tür: Dram

Özet: Tesadüfler sonucu yolları kesişen Zeynep ve Mehdi, geçmişin karanlık sayfaları arasında kendi geleceklerini arıyor.