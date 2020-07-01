01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Magazin Haberleri Survivor 2020 neden yok? Survivor yeni bölüm bu akşam yok mu? 1 Temmuz TV8 yayın akışı...

Survivor 2020 neden yok? Survivor yeni bölüm bu akşam yok mu? 1 Temmuz TV8 yayın akışı...

? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Koronavirüs salgını sürecinden en çok takip edilen program olma özelliğini elinde bulunduran Survivor 2020'nin bu akşam yayın akışında neden yer almadığı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Survivor bu akşam yok mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 01.07.2020
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SURVİVOR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU?

? ? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. 'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2020, bu akşam yayın akışında yer almıyor. ve 'un başrollerini paylaştığı sezon finaliyle ekranlara gelecek. Survivor 2020'nin bu akşam yayın akışında neden yer almadığı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Survivor bu akşam yok mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

SURVİVOR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM NEDEN YOK?

TV8 ekranlarında Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinin yeni bölümü ekranlara gelecek. Survivor 2020'nin Perşembe akşamı yeniden ekranlarda olması bekleniyor.

1 TEMMUZ TV8 YAYIN AKIŞI

Survivor Ekstra
Saat: 00:15 - 01:30 (75 dakika)
Tür: Sohbet
Özet: Ünlüler ve Gönüllüler adasından çok özel görüntüler ve değerlendirmeler...

Doya Doya Moda
Saat: 01:30 - 03:30 (120 dakika)
Tür: Moda Programı
Özet: Kilolu olabilirim ama modayı da en iyi ben bilirim!

Doğduğun Ev Kaderindir
Saat: 03:30 - 06:00 (150 dakika)
Tür: Dram
Özet: Tesadüfler sonucu yolları kesişen Zeynep ve Mehdi, geçmişin karanlık sayfaları arasında kendi geleceklerini arıyor.

Oynat Bakalım
Saat: 06:00 - 07:00 (60 dakika)
Tür: Eğlence Programı
Özet: Birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar...

Seda Sayan İle Yemekteyiz
Saat: 07:00 - 10:00 (180 dakika)
Tür: Yarışma
Özet: Yemek nasıl yapılır? Misafir nasıl ağırlanır? Hepsi Seda Sayan ile Yemekteyiz'de.

Doğduğun Ev Kaderindir
Saat: 10:00 - 12:30 (150 dakika)
Tür: Dram
Özet: Tesadüfler sonucu yolları kesişen Zeynep ve Mehdi, geçmişin karanlık sayfaları arasında kendi geleceklerini arıyor.

Doya Doya Moda
Saat: 12:30 - 16:30 (240 dakika)
Tür: Moda Programı
Özet: Kilolu olabilirim ama modayı da en iyi ben bilirim!

Survivor Panorama 2020
Saat: 16:30 - 20:00 (210 dakika)
Tür: Sohbet
Özet: Survivor 2020'ye ilişkin çarpıcı ve çok özel görüntüler...

Doğduğun Ev Kaderindir
Saat: 20:00 - 00:15 (255 dakika)
Tür: Dram
Özet: Tesadüfler sonucu yolları kesişen Zeynep ve Mehdi, geçmişin karanlık sayfaları arasında kendi geleceklerini arıyor.

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