Sağ Salim 2: Sil Baştan başrol oyuncuları kimdir? Sağ Salim 2 nerede çekildi, konusu nedir?
Sağ Salim 2: Sil Baştan başrol oyuncuları kimdir? Dün akşam yayınlanan Sağ Salim filminin devam serisi olan Sağ Salim 2: Sil Baştan bu akşam izleyicilerin karşısına çıkacak. Salim'in iyilik yapmak için cenaze taşımayı kabul ederken, başı beladan kurtulmuyor. Heyecan ve eğlence seviyesi yüksek filmin başrol oyuncuları araştırılmaya başlandı. Peki, Sağ Salim 2: Sil Baştan başrol oyuncuları kimdir? Sağ Salim 2 nerede çekildi, konusu nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Sağ Salim 2: Sil Baştan başrol oyuncuları kimdir? Sağ Salim 2 nerede çekildi, konusu nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Burçin Bildik, Ezgi Asaroğlu, Hüseyin Akkoyunlu ve Hüseyin Avni Danyal'ın başrollerini paylaştığı filmin konusu merak ediliyor. Peki, Sağ Salim 2: Sil Baştan başrol oyuncuları kimdir? Sağ Salim 2 nerede çekildi, konusu nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Çekimleri Kastamonu'nun Cide ilçesinde gerçekleştirilen filmde; Burçin Bildik, Ezgi Asaroğlu, Hüseyin Avni Danyal, Murat Akkoyunlu ve Metin Yıldız gibi isimler rol almıştı.
FİLMİN KONUSU
Salim kimsesi olmayan bir cenazeyi memleketine götürmeye karar verir. Ancak bu yolculuk, yolda karşılaştığı yol arkadaşı Nihal'le birlikte azılı katiller ve kötü adamlarla mücadele ettikleri bir maceraya dönüşür. Nihal'in annesi intikam için rehin alındığında ise işler iyice karışır.
Adamlarımız, artık seri katil olarak aranmaktadır ve yakalanmamak için kılık değiştirmek zorunda kalırlar. Ne var ki bu da çözüm olmaz ve talihsizlikler iyice çığırından çıkar. Salim tekrar eline silah almak zorunda kalır, Nihal ise başı beladan kurtulmayan Salim'den uzaklaşıp, annesini tek başına kurtarmak zorundadır. Salim, yaşadığı bu büyük travmalar sonrasında artık ne ölümden ne de ölüden korkmaktadır, Nihal'i yalnız bırakmak istemez ve peşine düşer.
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