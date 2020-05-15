Organize suç örgütlerine "hijyen" operasyonu: Hanımağa da gözaltına alındı
İstanbul merkezli 8 ilde, organize suç örgütü elebaşları haklarında sosyal medya üzerinden videolar paylaşarak hakaret ve ölüm tehditlerinde bulunan 13 kişiden 10'u gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 'hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş da yer alıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, son zamanlarda sosyal medya aracılığıyla organize suç örgütü elebaşları lehinde ve aleyhinde videolar paylaşarak hakaret ve ölüm tehditlerinde bulunarak kamu düzenini bozan şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Mersin'de çalışma başlatıldı.
ARAMALARDA KELEPÇE BULUNDU
Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ü İstanbul polisince yakalandı. Gözaltına alınanların arasında Cenk Ç. ve Zafer Ç. kardeşler ile lakabı Hanımağa olan Güniz Akkuş. ve Ali Y. olduğu öğrenildi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 25 mermi, 2 kelepçe ve 1 telsiz ele geçirildi. Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü yerleşkesine getirilen 4 şüphelinin işlemleri sürüyor. Ayrıca diğer illerde yakalanan 6 zanlının gözaltına alındıkları illerde işlem görecekleri öğrenildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: HİJYEN OPERASYONU!
Açıklama şöyle:
"Hijyen" adı verilen operasyon, son dönemde özellikle bir takım ulusal organize suç örgütü lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında bulunarak birbirlerini ölümle tehdit ettikleri anlaşılan şahıslarla yönelik gerçekleştirildi.
OPERASYONDA 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda; son dönemde özellikle bir takım ulusal organize suç örgütü lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında bulunarak birbirlerini ölümle tehdit ettikleri anlaşılan, toplumun genel olarak huzuru ve asayişini bozdukları ve mafya tipi suç yapılanmaları ile mücadelede halkın güvenlik güçlerine ve adalet sistemine olan güven duygularının azalmasına sebep oldukları değerlendirilen şahıslarla ilgili olarak; KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 8 farklı ilde 13 hedef şahsa yönelik 15.05.2020 tarihinde HİJYEN kodlu eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.
BU KAPSAMDA;
1. G.A. (İstanbul - Mersin) - 1 Adet Tabanca, 1 adet şarjör, 14 adet fişek, 1 adet POLİS ibareli Basın Kartı, 1 adet telsiz, 2 adet mühürlü poşet içerisinde boş kovan
2. C.Ç. (İstanbul) - 1 Adet Tabanca, 3 adet şarjör, 25 adet fişek, 1 adet kelepçe
3. Z. Ç. (İstanbul) - 2 adet bıçak
4. A. Y. (İstanbul)
5. A. C. (Mersin) – 1 adet tabanca, 17 adet fişek
6. A.Ö. (Adıyaman) – 1 adet tabanca, 2 adet kasatura, 1 adet kılıç, 57 adet fişek, 3 adet şarjör, tarihi eser nitelikli 2 adet bıçak ve 100 adet sikke,
7. B.İ. (Bursa) – 1 Adet Tabanca, 11 adet fişek
8. E. Ş. (Antalya)
9. N. K. (Ankara)
10. F. D. (Sakarya)İsimli şahıslar yakalanmıştır.
Yapılan aramalarda toplam 4 Adet Tabanca, 7 adet şarjör, 124 adet fişek, 1 adet POLİS ibareli Basın Kartı, 1 adet telsiz, 2 adet mühürlü poşet içerisinde boş kovan, 1 adet kelepçe, 2 adet bıçak, 2 adet kasatura, 1 adet kılıç tarihi eser nitelikli 2 adet bıçak ve 100 adet sikke ele geçirilmiştir. Ayrıca suç unsuru içerebileceği değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir."
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Bir acı haber daha! Ölüm cenazede yayıldı
- Bu da zam salgını!
- Uzmanlar uyarıyor: Afrika sıcakları etkili olacak
- Bilim Kurulu Üyeleri uyardı: 4 kurala dikkat
- 17 il için flaş karar!
- Tedbirlere uydular! Corona virüs vakası görülmedi!
- MİT deşifre etti! “Ermeni Taburu” kurdular
- Bakanlık duyurdu! İşte HDP'li belediyelere yapılan atamalar
- 81 ile yeni genelge gitti! Sıkı denetim...
- Bayramda kısıtlama olacak mı?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Flaş gelişme! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
- Son dakika: 14 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı
- Pandemi yardımı sorgulama ekranı! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?
- 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi
- Diyanet 2020 takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?
- ÖSYM 2020: MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- 15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Yüksek düzeyler görülebilir! Gram altın, çeyrek altın için dikkat çeken yorum! 14 Mayıs güncel altın fiyatları
- Son dakika: Denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...
- ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...
- Emekli maaşı son dakika yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...
- CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu