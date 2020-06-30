Bir konuyla ilgili bilgi vermek ve tartışmak amacıyla düzenlenen toplantı anlamına gelen seminer kelimesinin latince kökenin anlamı nedir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışmada sorulan sorular izleyicilerede heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Soruların zorlaşması nedeniyle cevaplar internet üzerinden araştırılıyor. Peki, Bir konuyla ilgili bilgi vermek ve tartışmak amacıyla düzenlenen toplantı anlamına gelen seminer kelimesinin latince kökenin anlamı nedir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: "Bir konuyla ilgili bilgi vermek ve tartışmak amacıyla düzenlenen toplantı" anlamına gelen "seminer" kelimesinin Ltince kökeninin anlamı nedir?

A: Tohum

B: Masa

C: Yarım elma

D: Düğün

Doğru cevap: A: Tohum