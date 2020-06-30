30 Haziran 2020, Salı
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Bir konuyla ilgili bilgi vermek ve tartışmak amacıyla düzenlenen toplantı anlamına gelen seminer kelimesinin latince kökenin anlamı nedir?

Bir konuyla ilgili bilgi vermek ve tartışmak amacıyla düzenlenen toplantı anlamına gelen seminer kelimesinin latince kökenin anlamı nedir? ekranlarının en uzun soluklu yarışma programı , 'nun sunumuyla sevenlerinin karşısına çıkıyor. 30 Haziran Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde sorulan sorunun cevabı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Bir konuyla ilgili bilgi vermek ve tartışmak amacıyla düzenlenen toplantı anlamına gelen seminer kelimesinin latince kökenin anlamı nedir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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BİR KONUYLA İLGİLİ BİLGİ VERMEK VE TARTIŞMAK AMACIYLA DÜZENLENEN TOPLANTI ANLAMINA GELEN SEMİNER KELİMESİNİN LATİNCE KÖKENİN ANLAMI NEDİR?

Bir konuyla ilgili bilgi vermek ve tartışmak amacıyla düzenlenen toplantı anlamına gelen seminer kelimesinin latince kökenin anlamı nedir? Ekranların sevilen yarışma programı , bu akşam yeni bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. 'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışmada sorulan sorular izleyicilerede heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Soruların zorlaşması nedeniyle cevaplar internet üzerinden araştırılıyor. Peki, Bir konuyla ilgili bilgi vermek ve tartışmak amacıyla düzenlenen toplantı anlamına gelen seminer kelimesinin latince kökenin anlamı nedir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: "Bir konuyla ilgili bilgi vermek ve tartışmak amacıyla düzenlenen toplantı" anlamına gelen "seminer" kelimesinin Ltince kökeninin anlamı nedir?

A: Tohum

B: Masa

C: Yarım elma

D: Düğün

Doğru cevap: A: Tohum

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