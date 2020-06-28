Ses kaydı ortaya çıktı! Sercan ile Nisa ne konuştu? Survivor Sercan-Nisa ses kaydı nedir?
Sercan ile Nisa ne konuştu? TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de heyecanlı anlar yaşanıyor. Sercan ile Nisa ile arasında sular durulmuyor. Acun Ilıcalı, ortaya çıkan ses kaydında neler olduğunu ada konseyinde açıklayacağını söyledi. Yarışmanın takipçileri konuşmaları araştırmaya başladı. İşte Sercan ile Nisa ne konuştu? Survivor Sercan-Nisa ses kaydı nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Sercan ile Nisa ne konuştu? Acun Ilıcalı, artık gündemde yer edinen Sercan ile Nisa arasında yaşanan polemiğe son noktayı koyuyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de ortaya çıkan ses kaydında neler olduğu takipçileri tarafından merak ediliyor. Acun Ilıcalı, ortaya çıkan ses kaydında neler olduğunu ada konseyinde açıklayacağını söyledi. Yarışmanın takipçileri konuşmaları araştırmaya başladı. İşte Sercan ile Nisa ne konuştu? Survivor Sercan-Nisa ses kaydı nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...
SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
27 Haziran'da yayınlanan bölümde dokunulmazlığı Sercan Yıldırım kazandı. Sercan eleme adayı olarak ise Berkan'ın ismi verdi. 27 Haziran'da ilk eleme adayı Berkan Karabulut oldu.
SURVIVOR 121.BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI
Survivor 121.bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın ses kaydı açıklaması damga vurdu. Sercan ve Nisa olayındaki detaylar ses kaydı ile ortaya çıkacak.
SES KAYITLARINDA NELER VAR?
Not gerilimi sürerken 'Acun Ilıcalı bazı ses kayıtlarına ulaştık' dedi.
Survivor 2020'nin 121. bölüm tanıtımı yayınlandı. Survivor 2020 konsey toplantısında yaşanacaklar ise herkesi merak ettirdi. Acun Ilıcalı açıklamasında "ekibimizden o dönemki kayıtların tekrar incelenmesini istedim. O döneme ait bir ses kaydına ulaştık. Bu ses kaydı bir çok şeyi de aydınlatıyor" dedi.
Acun'un tanıtımdaki bu sözleri herkese merak ettirdi.
ACUN ILICALI: SERCAN VE NİSA'NIN SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI!
Survivor'un son bölümü sonrası 121. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Yasin'in sakatlanması ve Sercan'la Nisa arasındaki sırların ses kaydıyla ortaya çıkması damga vurdu.
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada; Bir konu var Sercan ve Nisa arasında... Ekibimizden o dönem ki kayıtların tekrar incelenmesini istedik. O dönem ki bir ses kaydına ulaştık. Bu ses kaydı birçok şeyi de aydınlatıyor' ifadelerini kullandı.
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