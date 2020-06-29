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Ünlü türkücü Zara’dan Çince şarkı

Müzisyen ve yapımcı ’nin sunuculuğunu yaptığı, her bölümde ayrı bir ünlü ismi evinde ağırladığı ‘Çok Akustik’in son bölümüne şarkıcı konuk oldu. İzmir'de gerçekleşen bir konserde Çince şarkı söylediğini şarkıcı, aynı parçayı canlı yayında da söyledi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.06.2020
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ZARA’DAN ÇİNCE ŞARKI

Ünlü yapımcı ve müzisyen 'nin her hafta farklı bir konuğu evinde ağırladığı programına bu hafta ünlü türkücü konuk oldu.

ÇİNCE ŞARKI SESLENDİRDİ

'Çok Akusti' adlı programda Zara, İzmir'de yapılan ve tüm dünya dillerinde şarkıların okunduğu bir gecede Çince parça söylediğini anlatıp, eseri seslendirdi.

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