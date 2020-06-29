Ünlü türkücü Zara’dan Çince şarkı

Ünlü yapımcı ve müzisyen Ercan Saatçi'nin her hafta farklı bir konuğu evinde ağırladığı programına bu hafta ünlü türkücü Zara konuk oldu.

ÇİNCE ŞARKI SESLENDİRDİ

'Çok Akusti' adlı programda Zara, İzmir'de yapılan ve tüm dünya dillerinde şarkıların okunduğu bir gecede Çince parça söylediğini anlatıp, eseri seslendirdi.