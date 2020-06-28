28 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2020'de final haftası yaklaştıkça heyecan sürüyor. Artık elenecek isimleri dokunulmazlık ödülünü kazanan isim söylüyor. Dün akşam oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kazanan isim Sercan Yıldırım olurken, konseyde Berkan'ın adını söyledi. Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan isim araştırılıyor. Peki, 28 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2. eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

28 HAZİRAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kazanan isim belli olduğunda haberimize eklenecektir.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık ödülü finalinde Berkan ve Sercan dokunulmazlığı almak için yarıştı. Kıran kırana geçen mücadelede dokunulmazlık Sercan'ın oldu. Sercan hem bir eleme adayı belirleyecek hem de kendini elemeden koruyacak.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yapılan ödül oyununda ise mavi takım 10'a 3'lük bir skorla galip geldi.

SES KAYITLARINDA NELER VAR?

Not gerilimi sürerken 'Acun Ilıcalı bazı ses kayıtlarına ulaştık' dedi.

Survivor 2020'nin 121. bölüm tanıtımı yayınlandı. Survivor 2020 konsey toplantısında yaşanacaklar ise herkesi merak ettirdi. Acun Ilıcalı açıklamasında "ekibimizden o dönemki kayıtların tekrar incelenmesini istedim. O döneme ait bir ses kaydına ulaştık. Bu ses kaydı bir çok şeyi de aydınlatıyor" dedi.

Acun'un tanıtımdaki bu sözleri herkese merak ettirdi.

ACUN ILICALI: SERCAN VE NİSA'NIN SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Survivor'un son bölümü sonrası 121. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Yasin'in sakatlanması ve Sercan'la Nisa arasındaki sırların ses kaydıyla ortaya çıkması damga vurdu.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada; Bir konu var Sercan ve Nisa arasında... Ekibimizden o dönem ki kayıtların tekrar incelenmesini istedik. O dönem ki bir ses kaydına ulaştık. Bu ses kaydı birçok şeyi de aydınlatıyor' ifadelerini kullandı.