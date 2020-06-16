16 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan tatil kararı: Bu sene...

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan tatil kararı: Bu sene...

'ın ile evliliğinden olan kızı , İstinye'de görüntülendi. Her yaz tatile çıkan Zehra Çilingiroğlu, bu yıl tatil planı yapmadığını açıkladı. İç mimarlık okuyan ve bir süredir bir mimarlık ofisinde staj gören Çilingiroğlu, bu yazı çalışarak geçireceğini açıkladı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.06.2020
ABONE OL
ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU'NDAN TATİL KARARI: BU SENE...

Ünlü sanatçı ve 'nun kızı , önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Sporunu aksatmayan ve her gün yürüyüşe çıkan Çilingiroğlu, bu yaz planının olmadığını söyledi.

"HAYIR, BU YIL ÇALIŞIYORUM"

İç mimarlık okuyan ve bir mimarlık ofisinde staja başlayan Çilingiroğlu, "Tatil yapacak mısınız?" sorusuna "Hayır, bu yıl çalışıyorum." şeklinde cevap verdi.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA