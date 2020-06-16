Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan tatil kararı: Bu sene...
Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu, İstinye'de görüntülendi. Her yaz tatile çıkan Zehra Çilingiroğlu, bu yıl tatil planı yapmadığını açıkladı. İç mimarlık okuyan ve bir süredir bir mimarlık ofisinde staj gören Çilingiroğlu, bu yazı çalışarak geçireceğini açıkladı.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Sporunu aksatmayan ve her gün yürüyüşe çıkan Çilingiroğlu, bu yaz planının olmadığını söyledi.
"HAYIR, BU YIL ÇALIŞIYORUM"
İç mimarlık okuyan ve bir mimarlık ofisinde staja başlayan Çilingiroğlu, "Tatil yapacak mısınız?" sorusuna "Hayır, bu yıl çalışıyorum." şeklinde cevap verdi.
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