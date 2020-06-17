17 Haziran 2020, Çarşamba
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Şeyma Subaşı’nın nafakasını ifşa eden bankacıya ikinci şok!

, ile ayrılığının ardından uzun süre aldığı nafaka ile gündeme oturmuştu. O dönem Şeyma Subaşı'nın nafaka hareketlerini görüntüleyip ifşa eden görevlisi Fulya A.'ya mahkemeden ikinci şok geldi. Dosya, ’nden bir üst mahkeme olan ’ne gönderildi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.06.2020
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ŞEYMA SUBAŞI’NIN NAFAKASINI İFŞA EDEN BANKACIYA İKİNCİ ŞOK!

ile , 2018 yılında anlaşmalı olarak boşanmış, aralarında imzalanan protokole göre; Ilıcalı'nın, Subaşı'na aylık 125 bin lira nafaka ödemesine karar verilmişti. Uzun süre magazin gündeminde kalan nafaka haberlerinini ardından sosyal medyada Subaşı'nın hesabının ekran görüntüleri 'Ilıcalı'dan gelen 125 bin liralık nafaka' adı altında paylaşıldı. Yapılan incelemede, o görüntüleri bankacı Fulya A.'nın aldığı tespit edildi.

İŞ AKDİ SONLANDIRILDI

Bankanın iş akdini sonlandırdığı Fulya A. hakkında, 'Kişisel verilerin kaydedilmesi ve bu verileri hukuka aykırı olarak verme' suçlarını işlediği gerekçesiyle iddianame düzenlendi. Dosyanın gönderildiği , işlenen suçun 5411 Sayılı Yasa kapsamında kaldığını, suçun 'Sırların açıklanması' olduğunu ve bu nedenle dosyanın bir üst mahkeme olan İstanbul 'ne gönderilmesine hükmetti.

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