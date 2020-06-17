Şeyma Subaşı’nın nafakasını ifşa eden bankacıya ikinci şok!
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile ayrılığının ardından uzun süre aldığı nafaka ile gündeme oturmuştu. O dönem Şeyma Subaşı'nın nafaka hareketlerini görüntüleyip ifşa eden banka görevlisi Fulya A.'ya mahkemeden ikinci şok geldi. Dosya, Asliye Ceza Mahkemesi’nden bir üst mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı, 2018 yılında anlaşmalı olarak boşanmış, aralarında imzalanan protokole göre; Ilıcalı'nın, Subaşı'na aylık 125 bin lira nafaka ödemesine karar verilmişti. Uzun süre magazin gündeminde kalan nafaka haberlerinini ardından sosyal medyada Subaşı'nın banka hesabının ekran görüntüleri 'Ilıcalı'dan gelen 125 bin liralık nafaka' adı altında paylaşıldı. Yapılan incelemede, o görüntüleri bankacı Fulya A.'nın aldığı tespit edildi.
İŞ AKDİ SONLANDIRILDI
Bankanın iş akdini sonlandırdığı Fulya A. hakkında, 'Kişisel verilerin kaydedilmesi ve bu verileri hukuka aykırı olarak verme' suçlarını işlediği gerekçesiyle iddianame düzenlendi. Dosyanın gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi, işlenen suçun 5411 Sayılı Yasa kapsamında kaldığını, suçun 'Sırların açıklanması' olduğunu ve bu nedenle dosyanın bir üst mahkeme olan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- O Ses Türkiye'ye geri döndü! Alacağı ücret dudak uçuklattı
- Esra Erol 16 Haziran Salı tek parça izle
- Birbirlerine girdiler! Söyledikleri şoke etti
- Barış yere yığıldı! Evrim’in tepkisi sosyal medyada olay oldu
- Zehra Çilingiroğlu'ndan tatil kararı: Bu sene...
- Yeşilçam'ın yıldızı 75’nci yaşını sürpriz partiyle kutladı
- Dayakçı İsmail Küçükkaya gündemden düşmüyor!
- Gizem Karaca'dan alkışlık hareket! Seferber oldu
- Osman Bey’in hedefinde Kulucahisar Kalesi ve Sofia var!
- Aleyna Tilki ve sevgilisinden perdeli önlem
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika haberi: Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlar yorumladı! 17 Haziran gram, çeyrek altın ne kadar?
- Sosyal Hayatı Destek Kredisi anlaşmalı firmalar listesi: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi başvuru ekranı
- Kredi faizlerinde son dakika! 2020 QNB Finansbank, TEB, İş Bankası konut taşıt kredisi faiz oranları son durum
- 16 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- KPSS adayları heyecan içinde! 2020 KPSS ortaöğretim, ön lisans, lisans başvurusu ne zaman? ÖSYM takvimi duyurdu!
- Son dakika: YKS tarihi değişecek mi, ertelendi mi? 2020 ÖSYM YKS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır?
- KPSS 2020/8 tercih kılavuzu: Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak?
- Emeklilere müjde! Bayram ikramiyesi artacak mı? 2020 SSK Bağkur Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Son dakika: Telafi eğitim ne zaman başlayacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim dönemi okullar ne zaman açılacak?
- Ev alacaklar dikkat! TOKİ yüzde 20 indirim kampanyasında son günler! 2020 TOKİ kampanya şartları neler?
- TOKİ Samsun 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Samsun Canik ve Atakum kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?