Oscar gecesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
ABD'de kontrol altına alınamayan koronavirüs salgını Oscar gecesini de etkiledi. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinden yapılan açıklamada, Oscar gecesinin 2021'e ertelendiği belirtildi.
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinin verildiği Oscar gecesinin, ABD'de halen devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği bildirildi.
Ödül gecesini organize eden Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinden yapılan açıklamada, 28 Şubat 2021'de düzenlenmesi planlanan 93. Oscar ödülleri gecesinin Kovid-19 sebebiyle 25 Nisan 2021'e ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, "Ödül tarihini uzatmakla, film yapımcılarına, filmlerini bitirip gösterime sokmaları için gerekli esnekliği sağladığımızı ümid ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Genellikle yıl sonuna kadar yapılan Oscara aday gösterilecek filmler için başvuru tarihinin de 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldığı kaydedildi.
ABD'de mart başından beri etkili olan salgına karşı alınan tedbirler çerçevesinde film ve televizyon sektöründe üretim durmuştu.
Oscar ödülleri gecesi en son 1981 yılında, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'a yönelik suikast girişimi nedeniyle 24 saat ertelenmişti.
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