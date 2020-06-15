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Ünlü oyuncu Seray Kaya’nın acı kaybı: Artık kalbim dayanmıyor…

Oyunculuğuyla son yılların en çok konuşulan oyuncularından olan , yaşadığı acı kayıpla sarsıldı. Acı haberi hesabından duyuran Kaya, "Kalbim artık dayanmıyor" dedi.

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Giriş Tarihi: 15.06.2020
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ÜNLÜ OYUNCUNUN ACI KAYBI: ARTIK KALBİM DAYANMIYOR…

'nın babası Hasan Kaya, 3 Şubat 2019 tarihinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla babasını sıklıkla anan Seray Kaya, bir acı kayıp daha yaşadı.

ANNEANNESİNİ KAYBETTİ

Ünlü oyuncunun anneannesi vefat etti. Babasının ölümünden 1,5 yıl sonra anneannesini de kaybeden oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile acısı dile getirdi.

"ARTIK KALBİM DAYANMIYOR"

Anneannesinin bir videosunu paylaşan Kaya, "Nur yüzlüm, nurlar içinde. Arayan, mesaj atan herkese minnetle" notuyla paylaşımda bulundu. Bir de fotoğraf paylaşan oyuncu, "Kalbim artık dayanmıyor! Nurlar içinde, babamla birlikte... Canım anneannem" mesajını yazdı.

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