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Oyuncu Gizem Karaca'dan alkışlık hareket! Ağaçtan düşen yavru için seferber oldu

, evinin bahçesinde ağaçtan düşen bir saksağan yavrusu için seferber oldu. Kedi ve köpekler tarafından saldırıya uğrama ihtimaline karşı nöbette bekleyen Karaca, haziran ortasında mont giyip saatlerce nöbet tutup gönülleri fethetti.

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Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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GİZEM KARACA'DAN ALKIŞLIK HAREKET! SEFERBER OLDU

Oyuncu , yüzü kadar kalbinin de güzel olduğunu bir kez daha kanıtladı…

Karaca, hafta sonu evinin bahçesinde gezerken yuvasından düşen minik bir saksağan yavrusuna rastladı. Kuşu, yuvasına bıraktı. O anlarda çektiği görüntüleri de 'da yayınlayan güzel oyuncu, "Evet başardım" diyerek mutluluğunu paylaştı.

TAKİPTEYİM

Bir süre sonra ise kuşu, anne ve babasının attığını öğrenen Karaca, "Bu bağımsızlığa doğru ilk adımmış. Ama etraftaki kedi köpekler onu rahat bırakmıyor. Ben de geri koyuyorum. Yeni bir yuva yaptım. Onu kurtaracağım. Kuş bekçiliği yapıyorum. Uzaktan takipteyim" ifadelerini kullandı.

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