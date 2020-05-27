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Kayı alpleri Alişar’ın konağını ele geçirdi! Kuruluş Osman 23.yeni bölüm

’ın sürprizlerle dolu 23’üncü bölümünde ve Bamsı Bey liderliğindeki Kayı alpleri, ’ın konağını ele geçirdi. Kuruluş Osman 23. özel sahneleri ahaber.com.tr'de...

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Giriş Tarihi: 27.05.2020
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KAYI ALPLERİ ALİŞAR’IN KONAĞINI ELE GEÇİRDİ! KURULUŞ OSMAN 23.YENİ BÖLÜM

Kendisine kurulan tuzağı boşa çıkararak 'ı oyuna getiren , Gündüz ve Bamsı beyleri Alişar konağı ele geçirmekle görevlendirdi. Şeyh Edebalı'nın dervişlerinin yanı sıra ve 'un da desteğiyle Alişar'ın konağını basan Kayı alpleri kapıyı kırmadan hemen önce Aygül, Zöhre ve Burçin gizli geçitten kaçmayı başardı. ve alpler Kayı bayrağını Alişar'ın konağında dalgalandırdı. Selcan Hatun ise "Zöhre'yle görülecek bi hesabımız vardır, ben peşlerinden giderim" diyerek Bala Hatun'la birlikte Aygül, Zöhre ve Burçin'in peşine düştü.

Kayı alpleri Alişar’ın konağını ele geçirdi! Kuruluş Osman 23.yeni bölüm KAYI ALPLERİ ALİŞAR’IN KONAĞINI ELE GEÇİRDİ! KURULUŞ OSMAN 23.YENİ BÖLÜM

Kayıların Osman Bey liderliğinde gazaya başlaması Moğollar'dan nasıl karşılık görecek? Aygül, Zöhre ve Burçin, ihanetlerinin bedelini nasıl ödeyecek? Osman Bey, Alişar'ı ve Dündar'ı nasıl cezalandıracak?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle 'in üstlendiği ''ın 23'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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