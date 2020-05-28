28 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Osman Bey ve Alişar’ın düellosu nefes kesti | Kuruluş Osman 23. yeni bölüm

Osman Bey ve Alişar’ın düellosu nefes kesti | Kuruluş Osman 23. yeni bölüm

’ın sürprizlerle dolu 23’üncü bölümünde ve Alişar’ın kozlarını paylaştığı sahneyle zirve yaptı. Kuruluş Osman 23. özel videoları ahaber.com.tr'de...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.05.2020
ABONE OL
OSMAN BEY VE ALİŞAR’IN DÜELLOSU NEFES KESTİ

Alişar'ın tuzağını başına geçiren , alpleriyle birlikte Alişar'ın kuvvetlerini etkisiz haline getirirken durumun kötüye gittiğini fark ederek kaçmaya çalışan Alişar, karşısına Osman Bey'i buldu. Alişar'ın muhafızlarını etkisiz hale getirerek uzun süredir aradığı fırsatı eline geçiren Osman Bey, Alişar'la kozlarını paylaştı.

Osman Bey ve Alişar’ın düellosu nefes kesti | Kuruluş Osman 23. yeni bölüm OSMAN BEY VE ALİŞAR’IN DÜELLOSU NEFES KESTİ | KURULUŞ OSMAN 23. YENİ BÖLÜM

Alişar'ın sinsi tuzağına ve yardıma gelen Böke'ye rağmen vuruşmadan galip çıkan Osman Bey, "Sana kolay ölüm yok Alişar!" diyerek Alişar'ı ihanetinin ve yalanlarının hesabını vermek üzere alıkoydu.

Osman Bey'in Alişar'ı ele geçirmesi Moğollar ve Geyhatu cephesinde nasıl karşılık bulacak? Alişar suçlarını itiraf edecek mi? Gerçekleri öğrenen Dündar ne yapacak? Osman Bey'in başlattığı gaza uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği ''ın 23'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA