Osman Bey ve Alişar’ın düellosu nefes kesti | Kuruluş Osman 23. yeni bölüm
‘Kuruluş Osman’ın sürprizlerle dolu 23’üncü bölümünde Osman Bey ve Alişar’ın kozlarını paylaştığı sahneyle zirve yaptı. Kuruluş Osman 23. yeni bölüm özel videoları ahaber.com.tr'de...
Alişar'ın tuzağını başına geçiren Osman Bey, alpleriyle birlikte Alişar'ın kuvvetlerini etkisiz haline getirirken durumun kötüye gittiğini fark ederek kaçmaya çalışan Alişar, karşısına Osman Bey'i buldu. Alişar'ın muhafızlarını etkisiz hale getirerek uzun süredir aradığı fırsatı eline geçiren Osman Bey, Alişar'la kozlarını paylaştı.
Alişar'ın sinsi tuzağına ve yardıma gelen Böke'ye rağmen vuruşmadan galip çıkan Osman Bey, "Sana kolay ölüm yok Alişar!" diyerek Alişar'ı ihanetinin ve yalanlarının hesabını vermek üzere alıkoydu.
Osman Bey'in Alişar'ı ele geçirmesi Moğollar ve Geyhatu cephesinde nasıl karşılık bulacak? Alişar suçlarını itiraf edecek mi? Gerçekleri öğrenen Dündar ne yapacak? Osman Bey'in başlattığı gaza uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek?
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 23'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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