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Sunucu Özlem Günal’a sosyal medyadan şantaj şoku!

, hesabından aldığı şantaj ve iftira mesajları sonrası harekete geçti. Özel bir televizyon kanalında sunuculuk yapan Günal, kendisine ve eşinin ailesine iftira niteliğinde sözler yazan kullanıcıları ihbar etti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.05.2020
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SUNUCU ÖZLEM GÜNAL’A SOSYAL MEDYADAN ŞANTAJ ŞOKU!

Özel bir televizyon kanalında sunuculuk yapan , geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Günal, hesabından kendisine ve ailesine şantaj ve iftira mesajları atan bazı kullanıcılar olduğunu, kendisini eşine karşı zor durumda bırakacak asılsız sözler yazıldığını kaydetti.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Geçtiğimiz günlerde kayınvalidesine iftira dolu bir mesaj atıldığını beyan eden Günal, 'Benim hakkımda eşimi aldattığım yönünde asılsız sözler sarf edilmekte ve ailem tehdit etmektedir. Bu kullanıcıların tespit edilip cezalandırılması gerekir. Benim ve ailemin huzurunu bozan şüpheliler ısrarla suç işlemeye devam etmektedir' ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Günal, sosyal medya mesajlarını savcılığa delil olarak sundu.

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