Orhan Gencebay sosyal medyadaki hakaret mesajlarını affetmedi!
Ünlü şarkıcı Orhan Gencebay rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı sırada kendisi hakkında sosyal medyada hakaret içeren şeklinde paylaşımda bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Hakarette bulunan şüpheliler hakkında hapis istemiyle dava açıldı.
Şarkıcı Orhan Gencebay geçtiğimiz yıllarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı dönemde sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında harekete geçti. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Gencebay, hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan birden fazla kullanıcıyı savcılığa ihbar etti. Gencebay'ın şikâyeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
'SAYGINLIĞIM VE İTİBARIM ZEDELENDİ'
Gencebay savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, geçirmiş olduğu bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve birkaç günlük tedavi gördüğünü anlattı. Bu süre zarfında sosyal medya sitelerinde şahsı hakkında bir takım kişilerin hakaret içerikli paylaşımlarda bulunarak itibarı ve saygınlığına leke düşürüldüğüne dikkat çekti.
2,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık tarafından bir sosyal medya kullanıcısı tespit edilirken, genç kadın verdiği ifadesinde söz konusu mesajı yanlışlıkla yayınladığını anlattı. Gencebay genç kadınla uzlaşmayı reddedince sosyal medya kullanıcısı hakkında 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Ebru Şallı 23 Nisan’ı Pars’ın görüntüleriyle kutladı! Yürek yakan paylaşım…
- İkizleri boyunu geçti! Paylaşımına beğeni yağdı
- Yemek krizi! Gönüllüler takımı birbirine girdi
- Kuruluş Osman rakiplerine fark attı!
- 'Sevgili' paniği! Görüntülenmemek için…
- Serdar Ortaç: Bekarlık süper bir şey!
- Nurgül Yeşilçay'ın 23 Nisan kutlaması takipçilerinin yüzünü güldürdü
- EDHO'da kafa karıştıran sezon finali! Hızır Reis ayrıldı
- Bu sefer fena yakalandı! Aşkları resmen kanıtlandı
- Serenay Sarıkaya aşkını sosyal medyada haykırdı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 2000/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Mayıs celbi askerlik yeri ne zaman belli olacak?
- Son dakika: Altın fiyatlarında tarihi rekor! 23 Nisan 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- Son dakika: Düğünler ne zaman başlayacak? Spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılacak?
- Sağlık ocakları, veterinerler açık mı? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu?
- Fırınlar, marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan'da A101, BİM, ŞOK, Migros çalışıyor mu?
- Devletten 1.170 TL destek! SGK ücretsiz izin maaş desteği başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz izin maaş desteği şartları
- Ramazan imsakiyesi 2020: İlk sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak? İşte il il sahur ve iftar saatleri
- 23 Nisan EBA TV'de ders var mı? TRT EBA TV ilkokul, ortaokul lise canlı izle! 23 Nisan EBA TV yayın akışı!
- Kargolar bugün çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı 23-24-25-26 Nisan MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT Kargo açık mı?
- Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. yıl resimleri
- 23 Nisan mesajları 2020: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel resimli mesajlar ve sözler burada!
- Marketler sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da A101, ŞOK, BİM, Migros açık mı, kapalı mı?