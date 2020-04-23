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Burak Deniz eski rol arkadaşı Beste Kökdemir’le yakalandı

Ünlü oyuncu , önceki gün Kuruçeşme’de eskiden aynı dizide rol aldığı ’le yakalandı. İlginç olan Deniz’in geçmişte aynı dizide oynayan ’yle de aşk yaşamasıydı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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ESKİ ROL ARKADAŞIYLA YAKALANDI

, sürpriz bir isimle yakalandı. 2018'de uzun süre birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu 'den ayrılan Deniz, özel hayatındaki suskunluğunu bozdu. Yakışıklı oyuncu, gönlünü meslektaşı 'e kaptırdı.

İkili, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Genç oyuncular, gazetecileri fark edince şok yaşadı. Koşar adım markete giren Beste Kökdemir ve Burak Deniz, dışarı ayrı ayrı çıktı. İkili, "İlişkiniz hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna ise yanıt vermedi.

BİR DİZİ İLİŞKİ!

Burak Deniz, eski aşkı Büşra Develi ile 2015'te ekrana gelen 'Tatlı Küçük Yalancılar' dizisinde tanışmıştı. İkilinin aşkı, 2018'de bitti. Deniz, şimdilerde ise yine aynı dizide rol alan Beste Kökdemir'le birlikte…

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