Burak Deniz eski rol arkadaşı Beste Kökdemir’le yakalandı
Ünlü oyuncu Burak Deniz, önceki gün Kuruçeşme’de eskiden aynı dizide rol aldığı Beste Kökdemir’le yakalandı. İlginç olan Deniz’in geçmişte aynı dizide oynayan Büşra Develi’yle de aşk yaşamasıydı!
Burak Deniz, sürpriz bir isimle yakalandı. 2018'de uzun süre birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu Büşra Develi'den ayrılan Deniz, özel hayatındaki suskunluğunu bozdu. Yakışıklı oyuncu, gönlünü meslektaşı Beste Kökdemir'e kaptırdı.
İkili, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Genç oyuncular, gazetecileri fark edince şok yaşadı. Koşar adım markete giren Beste Kökdemir ve Burak Deniz, dışarı ayrı ayrı çıktı. İkili, "İlişkiniz hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna ise yanıt vermedi.
BİR DİZİ İLİŞKİ!
Burak Deniz, eski aşkı Büşra Develi ile 2015'te ekrana gelen 'Tatlı Küçük Yalancılar' dizisinde tanışmıştı. İkilinin aşkı, 2018'de bitti. Deniz, şimdilerde ise yine aynı dizide rol alan Beste Kökdemir'le birlikte…
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